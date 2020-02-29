В Ровно криминальный авторитет вымогал деньги у арестантов в СИЗО

Полицейские задержали подозреваемых в вымогании денег у осужденных.

Оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции и следователи областной полиции и областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством денег у лиц, отбывавших наказание в спецучреждении.

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Правоохранители установили организатора и участников, кроме того - задокументировали факты вымогательства денег.

Лидером группировки оказался так называемый "смотрящий" по следственному изолятору. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, отбывающие вместе с ним наказание в исправительном учреждении.

"Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах заведения. В случае отказа - в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашение конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне", - говорится в сообщении полиции.

Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с осужденного пяти тысяч долларов США и получения части суммы.

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В пятницу, 28 февраля, на основании решений Ровенского городского суда проведены обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, причастных к преступлению.

По результатам обысков правоохранители изъяли наркотические вещества и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли средства, ранее переданные осужденными. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъято банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли средства.

Сейчас следственные действия продолжаются, после их завершения прокуратура будет обращаться в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе обвиняемый в убийстве вытащил гранату и взял в заложники судей.