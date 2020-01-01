Руководству полиции объявили подозрение за закупку старых шин для БТР

Для спецтехники закупили шины, которые были выпущены 40 лет назад.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Запорожской области, председателю тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из отделений центра обслуживания подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области и частному предпринимателю в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Для БТР закупили старые шины dbr.gov.ua

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Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники имела использоваться во время проведения операции объединенных сил. Управление полиции приобрело шины 1980 выпуска на сумму 249 000 гривен. Резина покупалась под видом новой и предназначалась для БТР-80. Впоследствии шины были переданы батальону полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области для использования в ООС.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе обвиняемый в убийстве вытащил гранату и взял в заложники судей.