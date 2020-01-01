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Штурм горсовета Жмеринки: задержаны депутаты

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После беспорядков в горсовете Жмеринки задержаны уже 22 человека, их просят арестовать.
Причину беспорядков в полиции не называют
Причину беспорядков в полиции не называют
vn.npu.gov.ua
Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба полиции области.
 
 
"Задержаны двое депутатов Жмеринского городского совета и работник горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, которых задерживала полиция", - говорится в сообщении.
 
Им объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
 
Таким образом, количество задержанных после штурма Жмеринского горсовета возросло до 22 человек.
 
Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в полиции.
 
Напомним, 27 февраля на сессию Жмеринского горсовета ворвались люди в масках. В результате инцидента пострадали восемь полицейских, полиция задержала 19 человек.
 
 

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Теги: депутаты, горсовет, чиновники, драка, задержание, штурм, Жмеринка
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Источник: korrespondent.net

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