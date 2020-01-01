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В Черниговской области произошел пожар в монастыре

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Возгорание в Домницком монастыре произошло из-за неисправности отопительных приборов, утверждают в полиции.
Пожар в мужском монастыре в селе Домница
Пожар в мужском монастыре в селе Домница
Нацполиция Украины

Утром в субботу в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре, построенном еще при гетмане Иване Мазепе. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Facebook 29 февраля.

По данным правоохранителей, информация о пожаре в мужском монастыре в селе Домница поступила к спасателям в 6:50 утра. На место происшествия выехали бригады спасателей и группа реагирования патрульной полиции.

Предварительно, возгорание в Домницком монастыре произошло из-за неисправности отопительных приборов. Обстоятельства инцидента и информацию о повреждении монастыря пока не сообщают. Также неизвестно есть ли пострадавшие.

Накануне сообщалось, что в Черниговской области произошел пожар на территории военного полигона. Тогда пострадали три человека, сгорели две палатки.

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Теги: церковь, храм, монастырь, полиция, огонь, пожар, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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