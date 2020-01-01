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В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы ПриватБанка

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В системе обслуживания будет происходить обновление.
Банкоматы не будут работать
Банкоматы не будут работать
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В ночь с 29 февраля на 1 марта (с 1 ночи до 7 утра) будут обновляться системы ПриватБанка. Не будут работать банкоматы и терминалы, а также онлайн-служба Privat24.

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В финучреждении советуют снять наличные заранее.

“С 7 утра 1 марта все системы стабильно работать“,  - говорится в сообщении государственного банка.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам.

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Теги: ПриватБанк, банкоматы
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