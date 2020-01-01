В Черновцах у мужчины заподозрили коронавирус

Мужчина жалуется на повышенную температуру и першение в горле. Он находится в инфекционном отделении областной больницы.

В Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что мужчина, госпитализированный в инфекционное отделение областной больницы, с 21 февраля путешествовал по Италии.

"По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", – сообщает Черновицкая ОГА.

Ранее в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы четверо местных жителей, приехавших из Италии. Лабораторные анализы не подтвердили заражение ни у одного из них.

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