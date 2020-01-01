Штурм горсовета Жмеринки: в суде распылили газ

Винницкий суд избирает меру пресечения хулиганам, который разгромили здание горсовета в Жмеринке.

В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки распылили слезоточивый газ. Об этом сообщила Служба судебной охраны в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций Национальный корпус и Национальные дружины.

Охрану возле суда усилили. С целью недопущения провокаций сотрудники совершали досмотр вещей посетителей суда.

"В 10:20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия", – говорится в сообщении.

Их вытеснили из здания суда, сейчас заседание продолжается.

"Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки", – сообщает пресс-служба, отмечая, что ситуация находится под контролем.

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Напомним, 27 февраля на сессию Жмеринского горсовета ворвались люди в масках. В результате инцидента пострадали восемь полицейских, полиция задержала 19 человек.

Сегодня стало известно, что полиция задержала еще троих человек – двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля.

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