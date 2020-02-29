В Эквадоре зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Речь идет о 70-летней гражданке Эквадора, постоянно живущей в Испании. Она приехала на родину 14 февраля.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 на территории страны. Об этом сказала на пресс-конференции министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос, сообщает Еl Universo в субботу, 29 февраля.

"Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну. Вынуждены сообщить о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Эквадоре", – сказала она.

Министр уточнила, что речь идет о 70-летней гражданке Эквадора, постоянно живущей в Испании, которая прибыла на родину 14 февраля. По прибытии у нее не было симптомов заболевания, однако в последующие дни она почувствовала недомогание.

По словам Себайос, заразившаяся находится в отделении интенсивной терапии одной из клиник, где созданы условия для приема таких пациентов.

Накануне сообщалось, что в Мексике зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заразившимся оказался 35-летний гражданин Италии. Он проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

Также стало известно о первом случае заражение коронавирусом COVID-19 в Нигерии. Заболевание было подтверждено у пациента в штате Лагос.

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