Два бойца ранены возле КПВВ Марьинка – штаб

Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. Из ПТРК были обстреляны позиции ВСУ рядом с контрольным пунктом въезда-выезда Марьинка. Два бойца получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 29 февраля.

Отмечается, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Невельское, Красногоровка (два раза), Лебединское (три раза), Павлополь, Марьинка, Травневое, Ореховое (три раза).

Отмечается, что сепаратисты провели обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям возле КПВВ Марьинка. Были ранены двое военных и теперь пропуск через этот КПВВ временно приостановлен.

Указано, что враг вел обстрел в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

"Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", – отметили в штабе.

Все остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Напомним, за сутки 28 февраля на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов. Тогда один украинский военный получил ранения.

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