Взрыв в Днепре: полиция возбудила дело
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту взрыва в Днепре, в результате которого 8-летний мальчик лишился руки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 29 февраля.
"Сообщение о происшествии поступило в 10.50 на линию 102. Предварительно установлено, что в руках мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Ребенок доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
По факту взрыва в Новокодацком районе Днепра открытое уголовное производство по предварительной правовой квалификации – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (ч.1 ст.264 УК Украины).
Ранее под Луганском 12-летний ребенок был ранен при взрыве неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщили наблюдатели ОБСЕ.
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