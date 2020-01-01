Взрыв в Днепре: полиция возбудила дело

Предварительно установлено, что в руках мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны.

Полиция работает на месте взрыва в Днепре Нацполиция Украины

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту взрыва в Днепре, в результате которого 8-летний мальчик лишился руки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 29 февраля.

"Сообщение о происшествии поступило в 10.50 на линию 102. Предварительно установлено, что в руках мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Ребенок доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

По факту взрыва в Новокодацком районе Днепра открытое уголовное производство по предварительной правовой квалификации – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (ч.1 ст.264 УК Украины).

Ранее под Луганском 12-летний ребенок был ранен при взрыве неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщили наблюдатели ОБСЕ.

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