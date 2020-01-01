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В Днепре испекли рекордное количество блинов

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Блины выпекались сразу на 18 сковородках. Они нагревались на открытом огне, в специальной печи, которая вращалась по принципу карусели.
Процесс выпекания блинов на празднике в Днепре
Процесс выпекания блинов на празднике в Днепре
34.ua

В Днепре в последний день зимы провели массовое празднования праздника Колодия (Масленицы). В ходе этого действа четыре повара за час испекли 721 блин и установили рекорд Украины, сообщает Укринформ в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что блины выпекались сразу на 18 сковородках. Они нагревались на открытом огне, в специальной печи, которая вращалась по принципу карусели, создавая некий конвейер.

Один повар смазывал сковородки, другой наливал тесто, третий переворачивал, а четвертый складывал блины "конвертиком".

После того, как блины напекли, их пересчитали и представитель Книги рекордов Украины вручила сертификат поварам, а блины раздали всем желающим.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре испекли рекордное количество блинов

Ранее во французском Лионе была приготовлена пицца-рекордсмен, содержащая самое большое количество сыров. Одна 30-сантиметровая пицца содержала 257 видов сыра. Этот рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Также сообщалось, что американец в 62 года простоял в планке более восьми часов. Бывший морпех доказал, что "возраст – это просто число".

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Теги: рекорд, видео, фото, Днепр, масленица, блины, рекорды, масленница, рекорд Украины
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Источник: korrespondent.net

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