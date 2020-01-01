Гончарук повторно подал в отставку – СМИ

Премьер-министр настаивает, чтобы в этот раз президент Владимир Зеленский удовлетворил его просьбу, утверждают источники.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на источники в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что сейчас глава правительства настаивает, чтобы его просьба была удовлетворена.

"Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра. До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался человеком, близким к премьеру", – пишет издание.

Также источники издания сообщают, что позиции Андрея Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы офиса президента. Его предшественник Андрей Богдан якобы поддерживал начинания премьера в значительно большей степени.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть несколько проектов законов, в том числе и о Кабмине.

А в субботу СМИ сообщили, что Верховная Рада рассмотрит отставку премьера Алексея Гончарука. И.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля. При этом утверждалось, что Гончарук не написал новое заявление об отставке.

Напомним, 17 января Гончарук подал прошение об отставке после публикации скандальных аудиозаписей. Тогда Владимир Зеленский отставку не принял, предоставив премьеру еще один шанс.

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