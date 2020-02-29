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Борис Джонсон женится и в шестой раз станет отцом

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Британский премьер Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс помолвлены и ожидают ребенка.
Британский премьер-министр Борис Джонсон
Британский премьер-министр Борис Джонсон


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Пара объявила о помолвке, сообщает The Telegraph.

Отмечается, также, что британский премьер скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет в начале лета.

Джонсон уже был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Вилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Ранее сообщалось, что Джонсон достиг мирового соглашения о разводе со своей женой Мариной Вилер после двухлетнего судебного процесса. В 2018 году СМИ сообщали, что Джонсона бросила жена из-за измены

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Теги: свадьба, Женитьба, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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