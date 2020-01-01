Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье



У православных верующих 1 марта наступает праздник Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта, и продлится до Пасхи, 19 апреля.

Обычно один человек говорит: "Прости меня!", а другой отвечает: "Господь тебя простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Считается, что таким образом выражается надежда на прощение Божие и сбрасывается груз человеческих обид.

Согласно православным обычаям, в этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки. Также стоит самому просить тех, на кого затаена обида.