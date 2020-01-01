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Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

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В этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки.
Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта
Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта
Getty Images

У православных верующих 1 марта наступает праздник Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта, и продлится до Пасхи, 19 апреля.
 
Согласно православным обычаям, в этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки. Также стоит самому просить тех, на кого затаена обида.

Обычно один человек говорит: "Прости меня!", а другой отвечает: "Господь тебя простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Считается, что таким образом выражается надежда на прощение Божие и сбрасывается груз человеческих обид.
 
Обычай просить прощения возник в глубокой древности, когда монахи Египта и Палестины уходили в пустыню, чтобы соблюдать там сорокадневный пост. Перед этим они прощались друг с другом.

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Теги: религия, Православие, православная церковь, Прощенное воскресенье
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Источник: korrespondent.net

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