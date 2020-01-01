Итоги 29.02: Javelin для Украины и мир с талибами

Названа повестка для заседания ВР, МВФ отметил прогресс в Украине, коронавирус продолжает распространяться .

США будут производить для Украины Javelin; США и Талибан подписали мирное соглашение. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Названа повестка дня внеочередного заседания Рады

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

МВФ отметил существенный прогресс в диалоге с Украиной

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана. Отмечается, что дискуссии продолжатся в ближайшие дни.

В США подписали контракт на производство Javelin для Украины

Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе и Украины на сумму 18,4 млн долларов. Комплексы будут производить в штате Аризона.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870

В Китае число зараженных новым типом коронавируса достигло 79 824 человек. На данный момент коронавирусом болеют 35 329 человек, из которых 7 365 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 625 человека выписаны из больницы, 2870 умерли.

США и Талибан подписали мирное соглашение

США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.



Правительство Афганистана планирует осуществить масштабный обмен пленными с талибами. А президент США Дональд Трамп объявил о незамедлительном выводе американских войск из Афганистана.

В Украине рассматривают три сценария по коронавирусу

Правительство при подготовке плана противодействия возможного влияния на экономику коронавируса рассматривает три сценария, рассказал министр экономики Тимофей Милованов.

При базовом сценарии трудностей от распространения коронавируса не будет, также рассматривается “сценарий второго уровня“, а вот при пессимистическом в Украине объявят карантин.

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