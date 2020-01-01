Горячая линия по вопросам коронавируса начала работать в Украине

На Буковине заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу. Советуют звонить всем, кто прибыл из стран, где была зафиксирована инфекция.

В Черновицкой области начала работать круглосуточная горячая линия относительно коронавируса. Граждан будут информировать о получении соответствующей медпомощ в случае выявления симптомов, похожих на COVID-19, сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистарции.

На горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если, вернувшись в Украину, проблем со здоровьем не было.

Телефон: 066 084 93 13.

Ранее мы писали, что в Черновцах у мужчины заподозрили коронавирус.

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