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Горячая линия по вопросам коронавируса начала работать в Украине

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На Буковине заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу. Советуют звонить всем, кто прибыл из стран, где была зафиксирована инфекция.
Горячую линию открыли в Черновицкой области
Горячую линию открыли в Черновицкой области
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В Черновицкой области начала работать круглосуточная горячая линия относительно коронавируса. Граждан будут информировать о получении соответствующей медпомощ в случае выявления симптомов, похожих на COVID-19, сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистарции.

На горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если, вернувшись в Украину, проблем со здоровьем не было.

Телефон: 066 084 93 13.

Ранее мы писали, что в Черновцах у мужчины заподозрили коронавирус.

Также напомним, что Кабмин рассматривает три сценария по коронавирусу.

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Теги: Украина, инфекция, вопросы, горячая линия, пневмония, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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