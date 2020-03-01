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СМИ стало известно название TV-канала, который будет вещать на Донбасс

Комментариев: 2
Новый телевизионный канал, созданный для вещания на ОРДЛО, будет называться Дом. Свою работу он должен начать 2 марта.
Канал создан на базе UA|TV
Канал создан на базе UA|TV
detector.media

Новый канал, который будет вещать, в частности, на неподконтрольные Украине территории, будет называться Дом. Его название уже утвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Детектор медиа, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что уже сделан логотип телеканала.

Презентация TV должна состояться в понедельник, 2 марта. 

Напомним, что новый телеканал для оккупированной части Донбасса будет создан на базе государственного канала UA|TV.

Ранее мы писали, что главные телеканалы Украины в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал.

Также Korrespondent.net сообщал, что в Украину не пустили главреда российского телеканала.
 

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Теги: Украина, донбасс, телеканал, название, ордло
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ТТ69    01.03.2020, 10:29
Оценка:  -16
ТТ69
Дурдом
Boxelohos    01.03.2020, 11:26
Оценка:  +2
Boxelohos
не, до дурдома он не будет добивать, так что ты смотреть не сможешь
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