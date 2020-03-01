СМИ стало известно название TV-канала, который будет вещать на Донбасс

Новый телевизионный канал, созданный для вещания на ОРДЛО, будет называться Дом. Свою работу он должен начать 2 марта.

Новый канал, который будет вещать, в частности, на неподконтрольные Украине территории, будет называться Дом. Его название уже утвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Детектор медиа, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что уже сделан логотип телеканала.

Презентация TV должна состояться в понедельник, 2 марта.

Напомним, что новый телеканал для оккупированной части Донбасса будет создан на базе государственного канала UA|TV.

Ранее мы писали, что главные телеканалы Украины в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал.

Также Korrespondent.net сообщал, что в Украину не пустили главреда российского телеканала.



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