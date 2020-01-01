В Черновцах открыли первую в стране инклюзивную кухню

На ней пищу готовят люди с инвалидностью, вся продукция продается.

В Украине появилась первая в стране инклюзивная кухня. Ее открыли в Черновцах. Там люди с инвалидностью готовят разную продукцию, которую могут приобрести все желающие. Об этом пишет Укринформ.

“Работая и имея дружеские отношения с молодыми людьми у которых - инвалидность, мы поняли, что есть необходимость в их социализации и обучении тем навыкам, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Приготовление было одним из наших любимых дел. Мы весело проводили время, экспериментировали, придумывали что-то, учились. Начинали готовить простые блюда. Сначала это был печеный картофель или деруны“, - рассказала организатор кухни Валерия Мартынюк.

В новом проекте задействованы молодые люди — от 18 до 35 лет. Люди, общаются и вместе обучаются чему-то новому. Многие работают в команде.

“Научившись, они могут идти дальше, поскольку уже имеют навыки, которые будут необходимы им для трудоустройства. Работа - это очень важный момент в жизни человека, который помогает ему быть реализованным и нужным обществу“, - рассказывает автор проекта.

Тут готовят лишь полезную еду Укринформ

На кухне готовят лишь полезную еду.

“Все, что мы делаем - делаем с любовью. Кранчи - это нечто хрустящее, что можно есть на завтрак, или чем можно вкусно перекусить. Изготавливаем сухофрукты, фрипсы, Гранола, пастилу, джемы. Словом, все, что полезно, не содержит сахара и легко готовится“, - поделилась организатор.

Кухня работает в Черновцах Укринформ

Напомним, в Украине создадут Федерацию киберспорта.

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