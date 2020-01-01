Первый месяц весны в этом году будет теплее, чем обычно.

Март в 2020 году будет теплее, чем обычно wikimedia.org

Украинские метеорологи рассказали о прогнозе погоды на март. Предполагается, что средняя месячная температура будет составлять 1-7 градусов тепла. Это на 2-3 градуса выше, чем обычно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Погода в Украине на 1 марта: Начало весны будет теплым

Осадки синоптики прогнозируют на уровне 24-44 мм, в горных регионах — 36-88 мм.

“В марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега“, - отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.