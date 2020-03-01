Долг Украины за месяц сократился в долларах, но вырос в гривне

По состоянию на 31 января текущего года государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 2 079,02 млрд грн.

По состоянию на 31 января текущего года государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 2 079,02 млрд грн или 83,43 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство финансов.

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В Минфине рассказали, что в январе сумма долга в гривневом эквиваленте выросла на 80,72 млрд грн млрд. В то же время, если считать в долларах, то долг наоборот сократился на 0,94 млрд.

Таким образом по состоянию на 31 января внешний долг нашей страны составляет 1 248,43 млрд грн, внутренний долг - 830,59 млрд

Напомним, власти обещают не закрывать “дыры“ бюджета займами.

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