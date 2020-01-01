В Одессе из-за пожара в жилом доме эвакуировали больше 40 человек

В результате пожара пострадала одна женщина.

В Одессе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадала молодая девушка. Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Пожар произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта на улице Греческой.

Возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного жилого дома. Работники ГСЧС спасли 12 человек, еще 30 вышли из горящего дома самостоятельно.

“В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в ООКЛ“, - сказано в сообщении.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже горит Лионский вокзал.

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