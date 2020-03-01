На Николаевщине подросток изнасиловал ребенка
В городе Южноукраинск Николаевской области 14-летний парень изнасиловал 8-летнего мальчика. Подросток предложил помощь ребенку, отвел его в безлюдное место и совершил насилие, сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Происшествие произошло в субботу, 29 февраля. По словам пострадавшего, подойдя к дому, он обнаружил, что потерял ключи. Мальчик решил пройти той же дорогой в надежде найти пропажу.
Ребенок встретил незнакомого ему подростка и спросил его, не видел ли он ключей. Юноша сказал, что знает, где они находятся и готов провести мальчика в то место, где ключи лежат.
Приведя ребенка в безлюдное место, он, угрожая избить мальчика, изнасиловал его.
"Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении полиции.
Также правоохранители отмечают, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, что на Винничине освободившийся из тюрьмы изнасиловал девушку.
Также Korrespondent.net писал, что полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки.
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