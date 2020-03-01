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На Николаевщине подросток изнасиловал ребенка

Комментариев: 2
Подросток, воспользовавшись случаем, завел мальчика в глухое место и изнасиловал. Злоумышленника задержали.
Ребенок потерял ключи и спросил парня, не находил ли он их
Ребенок потерял ключи и спросил парня, не находил ли он их
pixabay.com

В городе Южноукраинск Николаевской области 14-летний парень изнасиловал 8-летнего мальчика. Подросток предложил помощь ребенку, отвел его в безлюдное место и совершил насилие, сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло в субботу, 29 февраля. По словам пострадавшего, подойдя к дому, он обнаружил, что потерял ключи. Мальчик решил пройти той же дорогой в надежде найти пропажу.

Ребенок встретил незнакомого ему подростка и спросил его, не видел ли он ключей. Юноша сказал, что знает, где они находятся и готов провести мальчика в то место, где ключи лежат.

Приведя ребенка в безлюдное место, он, угрожая избить мальчика, изнасиловал его.

"Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители отмечают, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, что на Винничине освободившийся из тюрьмы изнасиловал девушку.

Также Korrespondent.net писал, что полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки.
 

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Теги: Николаев, ребенок, подросток, полиция, изнасилование, мальчик, ключи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Негорро    01.03.2020, 14:07
Оценка:  -11
Негорро
Наверняка он начитался и наслушался про"евроценности"...
LeonMaster    01.03.2020, 14:18
Оценка:  +7
LeonMaster
Ну да, то ли дело духовные скрепы:

-В городском округе Сергиев Посад четверо подростков изнасиловали 14-летнюю школьницу.
Все это преступники снимали на видео.
-В Ленинградской обл., 14-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку. Под предлогом угостить конфетами, завел в подъезд и изнасиловал
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