На Николаевщине подросток изнасиловал ребенка

Подросток, воспользовавшись случаем, завел мальчика в глухое место и изнасиловал. Злоумышленника задержали.

Ребенок потерял ключи и спросил парня, не находил ли он их pixabay.com

В городе Южноукраинск Николаевской области 14-летний парень изнасиловал 8-летнего мальчика. Подросток предложил помощь ребенку, отвел его в безлюдное место и совершил насилие, сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло в субботу, 29 февраля. По словам пострадавшего, подойдя к дому, он обнаружил, что потерял ключи. Мальчик решил пройти той же дорогой в надежде найти пропажу.

Ребенок встретил незнакомого ему подростка и спросил его, не видел ли он ключей. Юноша сказал, что знает, где они находятся и готов провести мальчика в то место, где ключи лежат.

Приведя ребенка в безлюдное место, он, угрожая избить мальчика, изнасиловал его.

"Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители отмечают, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, что на Винничине освободившийся из тюрьмы изнасиловал девушку.

Также Korrespondent.net писал, что полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки.



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