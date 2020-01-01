Глава ОП Ермак встретился с Козаком

Ермак и Козак обсудили в столице Беларуси обмен удерживаемыми лицами. Обмен может состояться уже в марте.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча состоялась в Минске, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры Нормандской четверки во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ермак выразил намерение провести обмен в марте.

Напомним, что Ермак встретился с послами "Большой семерки". Глава ОП проинформировал дипломатов о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках минского процесса.

Как сообщалось ранее, стали известны доходы и активы Ермака.

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