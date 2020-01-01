В Херсоне мужчина избил до смерти двухлетнего ребенка сожительницы
В Херсоне 21-летний мужчина избил маленького ребенка своей сожительницы за то, что тот своим криком не давал ему отдохнуть. Малыш скончался, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.
Умершему от побоев ребенку был один год и восемь месяцев. После его смерти, мужчина пустился в бега.
О трагедии в полицию сообщила 21-летняя мать мальчика. Подозреваемый был задержан в течение часа.
Злоумышленником оказался житель Новой Каховки, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Также известно, что он "баловался" наркотиками. Соседи рассказали, что пара вела антисоциальный образ жизни и постоянно ссорилась.
Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним, что под Киевом мужчина убил своего 4-летнего сына.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале.
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