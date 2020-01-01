В Херсоне мужчина избил до смерти двухлетнего ребенка сожительницы

Ребенок кричал и не давал мужчине отдохнуть. Тогда он поднял на мальчика руку. Позже из-за побоев малыш скончался.

В Херсоне 21-летний мужчина избил маленького ребенка своей сожительницы за то, что тот своим криком не давал ему отдохнуть. Малыш скончался, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Умершему от побоев ребенку был один год и восемь месяцев. После его смерти, мужчина пустился в бега.

О трагедии в полицию сообщила 21-летняя мать мальчика. Подозреваемый был задержан в течение часа.

Злоумышленником оказался житель Новой Каховки, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Также известно, что он "баловался" наркотиками. Соседи рассказали, что пара вела антисоциальный образ жизни и постоянно ссорилась.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, что под Киевом мужчина убил своего 4-летнего сына.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале.

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