Обмен пленными в формате "всех на всех" могут провести уже в марте — Ермак

Андрей Ермак в Минске встретился с представителем России Дмитрием Козаком.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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В сообщении сказано, что на встрече также присутствовали представители делегации из Украины и России.

“Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате “всех на всех“, о котором договорились лидеры “Нормандской четверки“ во время встречи в Париже в декабре 2019 года“, - сказано в сообщении.

Ермак рассказал, что, возможно, следующий этап обмена пленными состоится уже в мате. Участники встречи планируют вести переговоры в дальнейшем.

Напомним, стали известны доходы и активы Ермака.

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