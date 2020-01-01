Обмен пленными в формате "всех на всех" могут провести уже в марте — Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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В сообщении сказано, что на встрече также присутствовали представители делегации из Украины и России.
“Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате “всех на всех“, о котором договорились лидеры “Нормандской четверки“ во время встречи в Париже в декабре 2019 года“, - сказано в сообщении.
Ермак рассказал, что, возможно, следующий этап обмена пленными состоится уже в мате. Участники встречи планируют вести переговоры в дальнейшем.
Напомним, стали известны доходы и активы Ермака.
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