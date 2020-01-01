У двух украинцев, которые приехали из Италии подозревают коронавирус

Тест на грипп оказался отрицательным.

У двух украинцев, которые вернулись из Италии, подозревают коронавирус EPA/UPG

У двух украинцев, которые вернулись из Италии, подозревают коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Два человека, проживающих в Ивано-Франковской и Кировоградской областях, имеют симптомы респираторной инфекции. Тесты на грипп оказались отрицательными.

“28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию“, - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что в мире официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом насчитывают 86 986. 42 294 человека уже оправились после болезни, 2 979 — погибли.

Напомним, шутивший над коронавирусом пропагандист умер, подхватив инфекцию.

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