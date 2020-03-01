Польша намерена бороться за украинских мигрантов

Страна имеет несколько преимуществ, из-за которых украинцы активно ездят на заработки именно в Польшу.

Польша имеет несколько преимуществ перед другими странами в сфере трудоустройства украинцев depositphotos.com

Польша имеет несколько преимуществ перед другими странами в сфере трудоустройства украинских граждан. Об этом заявил польский эксперт, директор компании по трудоустройству EastWestLink Анджей Коркус, сообщает Укринформ.

“Более открытый для мигрантов европейский рынок составит значительную конкуренцию для польских компаний, но Польша имеет несколько козырей. Из года в год в Польше наблюдаем рост зарплат, в том числе и среди работников с Украины, а польские органы смогли увеличить количество выданных разрешений на работу“, - рассказал Коркус.

Эксперт считает, что Польша будет бороться за украинских работников.

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Компанией EastWestLink совместно с Центром восточноевропейских исследований провели анализ и выяснили, что 34% украинцев, работающих в Польше, хотели бы переехать в Германию. Однако 2/3 из них готовы остаться в Польше при условии повышения зарплаты.

Эксперт также отмечает, что найти работу в Германии сложнее, поскольку нужно знать немецкий язык и иметь сертифицированное подтверждение образования.

Следует отметить, что в Польше сегодня работает около миллиона украинцев.

Напомним, около половины работодателей нарушают трудовое законодательство.

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