В Украине повысили пособие по безработице

С 1 марта сумма выплат для безработных немного выросла.

В Украине с 1 марта выросла сумма пособия по безработице depositphotos.com

В Украине с 1 марта выросла сумма пособия по безработице. Об этом сообщили в Фонде общеобязательного государственного соцстрахования.

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Минимальный размер пособия, которое высчитывают с учетом заработной платы, теперь составляет 1800 грн. Раньше сумма была меньше — 1630 грн.

Немного повысится пособие и для тех людей, которые получают помощь без учета заработной платы и страхового стажа - с 610 грн до 650 грн.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

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