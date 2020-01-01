Синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидаются сильные порывы ветра.

В Украине сегодня, 1 марта, вечером ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют штормовые порывы ветра. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По всей территории станы, кроме восточной части, ожидается сильный ветер — около 15-20 метров в секунду. В Карпатах ветер будет более сильным — 25-30 метров в секунду.

Непогода будет продолжаться до завтрашней ночи.

По всей Украине и, в частности, в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, метеорологи рассказали о прогнозе погоды на март.

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