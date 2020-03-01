Минздрав провел проверки больниц для потенциальных больных коронавирусом

Для приема зараженных коронавирусом определили госпитали в Житомире, Ровно и Сарнах. Медработники имеют необходимые навыки и знают, как действовать в случае выявления вируса.

В случае распространения коронавируса в Украине больных будут принимать три госпиталя в Житомире, Ровно и Сарнах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в воскресенье, 1 марта.

Заглавы Минздрава Виктор Ляшко посетил госпитали и пообщался там с медперсоналом, который будет помогать пациентам в случае фиксации и распространения коронавируса.

"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что во всех трех городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Были отработаны механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии.

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