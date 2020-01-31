Посредник Геннадий Частяков втянул «Белавтодор» в сомнительные схемы в Украине – СМИ

Предприниматель Геннадий Частяков, который вместе с рядом белорусских компаний основал представительство концерна “Белавтодор“ в Украине, участвует в блокировании тендера на строительство участка автодороги Н-03 в Житомирской области. До этого его сотрудничество с “Белавтодором“ закончилось уголовным производством по факту расхищения госсредств. Об этом пишут Украинские Новости.

“Всего за несколько часов до крайнего срока подачи жалоб сразу три участника тендера на реконструкцию участка дороги Житомир-Черновцы подали в Антимонопольный комитет свои претензии к заказчику строительства. И проект ожидаемой стоимостью около 400 млн грн. теперь заморожен на неопределенный срок – пока АМКУ не ответит каждому из жалобщиков и не примет решение“, - написало издание.

Участники торгов UA-2020-01-31-001529-c подали все три жалобы практически одновременно в последний день подачи, что почти наверняка свидетельствует о сговоре. Журналисты допускают, что за всеми тремя жалобами ООО “Дорожное строительство “Альтком“, ООО “Строительно-монтажная фирма “Эталон-Буд“ и белорусское ОАО “ДСТ № 4 г. Брест“ стоит предприниматель Геннадий Частяков, который представляет интересы “Белавтодора“ в Украине через ООО “Финансовая компания Финанс Капитал“. Директором компании работает Юрий Настенко, который ранее возглавлял Службу автомобильных дорог Черкасской области.

Частяков стал известен после скандальной закупки топлива для Минобороны в 2014 году. В разгар войны с Россией СМИ написали о том, что топливо для реактивных двигателей для потребностей оборонного ведомства поставляют бизнес-партнеры семьи Начальника Генштаба Вооруженных сил Михаила Куцына.

Тендер на 83 млн грн. тогда выиграло ООО “Авто Сити Сервис“ Геннадия Частякова. Его жена вместе с дочерями Куцына владели львовским ЧП “Львов сапфир“. Интересно, что это ЧП зарегистрировано на территории санатория, который Куцын раньше незаконно вывел из госсобственности.

Через короткое время в одну из своих компаний (ООО “ПЭК Плутос“, ЕГРПОУ 36086323) Частяков заводит другого коррупционера из Минобороны – Авагима Галстяна, заместителя руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Он был фигурантом расследования программы “Наші гроші“ о гостинице, которую сыновья трех бывших директоров государственного военного завода “Артем“ построили на территории завода вместо спортивного комплекса для заводчан и их детей.