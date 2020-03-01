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Сепаратисты обстреляли автомобиль военных ВСУ

Комментариев: 13
Обстрел начали, когда украинские бойцы подвозили продукты к позициям ВСУ. В результате один военный погиб, четверо пострадали.
Сепаратисты обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов
Сепаратисты обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов
facebook.com/pg/pressjfo.news

На Донбассе сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных, применив противотанковый ракетный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 1 марта.

Сепаратисты заметили украинский автомобиль во время подвоза продуктов к позициям украинских военных вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один украинский военнослужащий погиб, двое - получили ранения, а еще двое - боевое поражение.

Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в медучреждение и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Расстояние до украинских военных составляло около 3,5 км, вероятно, что прицельный огонь на поражение по ним вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила оружие вне мест хранения на Донбассе. Сепаратисты разместили за пределами специально отведенных мест хранения 48 единиц вооружения и техники.

Также сообщалось, что два бойца ВСУ были ранены возле КПВВ Марьинка. Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, погибшие, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Путин-Xyйло    01.03.2020, 23:38
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Кацапы идут наxyй, остальным - доброй ночи!
Мистериокс    01.03.2020, 23:24
Оценка:  -5
Мистериокс
С 3,5 км положить ракету в кабину непросто.Но не это главное.Главное что люди не пострадали.А расходный биомусор не жалко.Бабы ещё этого"добра"нарожают,от разноцветных иноземцев.Гражданская война на Донбассе продлится ещё очень долго.Спокойной ночи!
Путин-Xyйло    01.03.2020, 23:27
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Какай словоохотливый Xyйласос нарисовался на ночь глядя!
Boxelohos    01.03.2020, 23:35
Оценка:  +1
Boxelohos
Т72-Б3 это не украинские танки. Соответственно война совсем не гражданская. Это война рашки против Украины
Boxerogos    01.03.2020, 23:00
Оценка:  -9
Boxerogos
Подвозили продукты?Бугагагагагага!Ну да,наркота и бухло для очень многих наших"героев" являются продуктами,при чём не просто продуктами,а продуктами первой необходимости!))))))))))))))))
ЗовПрироды    01.03.2020, 23:03
Оценка:  +7
ЗовПрироды
У вас на россии да. Но БМ - это украинскитй сайт . Вы сайты попутали
Boxerogos    01.03.2020, 23:09
Оценка:  -7
Boxerogos
Чучело,прийди в себя и похмелись.И тогда"на россия"тебя на время покинет.Это я тебе как украинский гражданин постоянно проживающий в Украине,говорю.)))))))))))))) ))
Путин-Xyйло    01.03.2020, 23:20
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Boxerogos Это ты, чучело кацапское, украинский гражданин? Ты - сыр подзалупный!
Boxerogos    01.03.2020, 23:30
Оценка:  -4
Boxerogos
Сыр подзалупный,если ты к тому же не голословное чучело,а просто подзалупный сыр,ты попробуй опровергнуть тот факт что я являюсь гражданином Украины и проживаю в Украине.А я посмеюсь.Но у тебя ведь нет доказательств своей правоты,правда,сыр подзалупный?))))))))))))))
Путин-Xyйло    01.03.2020, 23:35
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Boxerogos Ты что, обиделся? Не стоит, на тебя природа обиделась!
Boxelohos    01.03.2020, 23:37
Оценка:  +1
Boxelohos
Антибес, ты ведь тоже только свои слова в доказательство приводишь. Докажи, что у тебя есть украинское гражданство
Boxerogos    01.03.2020, 23:39
Оценка:  -1
Boxerogos
Голословное чучело и по совместительству,сыр подзалупный,ты себе льстишь.Ты не предоставило доказательств своей правоты.Поэтому я тебя просто посылаю.Куда посылаю?Ну разумеется,на хyй!Бугагагагагага!)))))))))) ))
Boxerogos    01.03.2020, 23:42
Оценка:  0
Boxerogos
Голословное чучело и по совместительству сыр подзалупный,ты перелогинилось,но не поумнело.Я не должен ничего никому про себя доказывать,я лишь оперирую фактами.А вот тебе нужно доказывать,т.к.ты кукарекаешь не про себя.Всасываешь,потешное?)))) )))))))))))
ЗовПрироды    01.03.2020, 22:53
Оценка:  +9
ЗовПрироды
Что по этому поводу думает Нелох Квартальный ?
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