Сепаратисты обстреляли автомобиль военных ВСУ

Обстрел начали, когда украинские бойцы подвозили продукты к позициям ВСУ. В результате один военный погиб, четверо пострадали.

Сепаратисты обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов facebook.com/pg/pressjfo.news

На Донбассе сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных, применив противотанковый ракетный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 1 марта.

Сепаратисты заметили украинский автомобиль во время подвоза продуктов к позициям украинских военных вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один украинский военнослужащий погиб, двое - получили ранения, а еще двое - боевое поражение.

Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в медучреждение и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Расстояние до украинских военных составляло около 3,5 км, вероятно, что прицельный огонь на поражение по ним вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила оружие вне мест хранения на Донбассе. Сепаратисты разместили за пределами специально отведенных мест хранения 48 единиц вооружения и техники.

Также сообщалось, что два бойца ВСУ были ранены возле КПВВ Марьинка. Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet