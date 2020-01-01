У православных христиан начинается Великий пост

У православных христиан в понедельник, 2 марта, начинается Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов.

Он был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Смысловое наполнение поста прежде всего связано с покаянием.

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу), которая посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Великий пост - время строгих ограничений в еде. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный - растительное масло и рыба.

Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста).

Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.