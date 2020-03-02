Экс-комбат Айдара заявил о задержании Интерполом на границе Греции

Сергей Мельничук сообщил, что его задержали на болгаро-греческой границе по запросу России.

Экс-нардеп и первый командир батальона Айдар Сергей Мельничук заявил о своем задержании на греческой границе. Об этом он написал в Facebook 1 марта.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", – отметил Мельничук.

Он подчеркнул, что находится в отделении с беременной женой и девятимесячным сыном.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ред.) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – заявил экс-нардеп.

Причину задержания он не уточнил.

Напомним, в ноябре прошлого года на границе в Польше по запросу России был задержан ветеран АТО Игорь Мазур

В Варшаве подчеркнули, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже ветерана АТО отпустили и он вернулся в Украину

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