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Экс-комбат Айдара заявил о задержании Интерполом на границе Греции

Комментариев: 1
Сергей Мельничук сообщил, что его задержали на болгаро-греческой границе по запросу России.
Сергей Мельничук
Сергей Мельничук
facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar
 
Экс-нардеп и первый командир батальона Айдар Сергей Мельничук заявил о своем задержании на греческой границе. Об этом он написал в Facebook 1 марта.
 
"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", – отметил Мельничук.
 
Он подчеркнул, что находится в отделении с беременной женой и девятимесячным сыном.
 
"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ред.) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – заявил экс-нардеп.
 
Причину задержания он не уточнил.
 
Напомним, в ноябре прошлого года на границе в Польше по запросу России был задержан ветеран АТО Игорь Мазур
 
В Варшаве подчеркнули, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже ветерана АТО отпустили и он вернулся в Украину.

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Теги: Россия, Интерпол, задержание, Мельничук, Батальон Айдар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
УкраинаЦэГабон    02.03.2020, 01:56
Оценка:  -11
УкраинаЦэГабон
Рушай додому у Рашу!Там всі твої.Бо Айдар такий саме кремлівський проект як і Свобода.
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