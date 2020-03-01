Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане
Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
Также глава МИД отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.
"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - указал Пристайко.
Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.
Позже президент США Дональд Трамп заявил о незамедлительном выводе войск из Афганистана.
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