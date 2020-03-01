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Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

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Киев приветствует подписание соглашения между США и Талибаном, которое открыло путь к афганскому примирению, подчеркнул глава МИД.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит участие в операции НАТО Решительная поддержка в Афганистане до того момента, пока в этом будет необходимость. Об этом глава МИД написал в Twitter 1 марта.
 
"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО Решительная поддержка пока будет необходимость в помощи афганскому народу", – подчеркнул Пристайко.

Также глава МИД отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - указал Пристайко.

Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. 

Позже президент США Дональд Трамп заявил о незамедлительном выводе войск из Афганистана.

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Теги: Афганистан, США, НАТО, операция, Украина-НАТО, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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