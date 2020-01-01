В Тернополе коронавирус заподозрили у ребенка

Лабораторное исследование диагноз не подтвердило. На днях маленький пациент с родителями вернулся из Испании.

В Тернополе коронавирус подозревали у маленького ребенка

В Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка в возрасте 2,5 года. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба городского совета.

Отмечается, что в воскресенье врачи детской городской больницы Тернополя получили срочное сообщение, что в одном из пригородных сел находится ребенок, который возможно заражен COVID -19. Ранее он вместе с родителями вернулся в Украину из Мадрида.

Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс и провели комплекс лабораторных и противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что по результатам обследования коронавирус у него не обнаружили.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы В. Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - указали в горсовете Тернополя.

Ранее сообщалось, что в Германии подтвердили четыре случая заражения коронавирусом среди детей.

Напомним, 29 февраля в Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19.

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