Стало известно имя военного, который погиб на Донбассе

Сергей Руських погиб в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик. В конце января ему исполнился 41 год.

На Донбассе 1 марта погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Руських. Об этом сообщила пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий родился 31 января 1979 года в Мариуполе. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Ранее в пресс-центре ООС уточнили, что сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных во время подвоза продуктов к позициям вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузовика один военнослужащий погиб, двое - получили ранения, а еще двое - боевое поражение.

Напомним, на Донбассе с начала суток 1 марта сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня.

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