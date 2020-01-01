Под Киевом после ДТП люди перекрыли дорогу
После наезда на пешехода в селе Белогородка местные жители перекрыли дорогу, требуя установить светофор и освещение на опасном переходе.
В Киево-Святошинском районе в селе Белогородка вечером 1 марта автомобиль сбил пешехода возле ЖК Парковый. Об этом сообщил Киев.Оперативный в Facebook.
Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу в Боярке.
После инцидента на месте ДТП собрались жители Белогородки, которые перекрыли дорогу, требуя установить на пешеходном переходе освещение и светофор. По их словам, за пол года на этом месте произошло уже шесть аварий из-за плохой видимости.
В Киеве мужчину сбили грузовик и автобус
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль на высокой скорости сбил мужчину на пешеходном переходе.
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