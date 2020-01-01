Итоги 01.03: Операция Турции и гибель на Донбассе

Анкара начала новую операцию в Сирии; из-за обстрела сепаратистов погиб украинский военный: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ВОЗ представила отчет о распространении коронавируса в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 марта за пределами Китая число случаев заражения новым коронавирусом достигло 7169, 104 человека погибли.

Вирус распространился в 58 странах, первых заболевших обнаружили в Монако, Азербайджане, Эквадоре, Катаре и Ирландии.

В Китае число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 80 026, 2912 человек скончались.

На Донбассе обстреляли автомобиль украинских военных, погиб сержант

В штабе ООС сообщили, что сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных во время подвоза продуктов к позициям вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузовика один военнослужащий погиб, двое - получили ранения, еще двое - боевые поражения.

Позже стало известно, что погибший - Сергей Руських, сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Фондовый рынок на Ближнем Востоке обвалился из-за COVID-19

На фоне новостей о распространении коронавируса резко упал рынок акций на Ближнем Востоке.

По данным Bloomberg, показатель Дубая упал на 5,1% до самого низкого уровня с 2018 года, в то время как показатели в Саудовской Аравии и Египта увеличили потери с прошлой недели.

Турция начала операцию Весенний щит в Сирии

Анкара начала операцию Весенний щит в сирийском Идлибе после авиаударов армии Башара Асада.

По данным Минобороны Турции, единственной целью операции является самооборона от солдат Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

Позже стало известно, что турецкая армия вывела из строя военный аэродром в провинции Алеппо, уничтожила с помощью дронов трех командиров правительственных войск Сирии и сбила два самолета Су-24 армии Асада.

С Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали последнюю группу людей. Судно покинули около 130 членов экипажа.

Корабль намерены продезинфицировать и отправить на техническое обслуживание.

Турция пропустила в ЕС более 70 тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкие пограничники пропустили в Евросоюз уже 76 тысяч сирийских беженцев. Афины и София эти данные пока не подтверждают.

Греция пытается воспрепятствовать попаданию мигрантов на свою территорию. На границе страны произошли столкновения, во время которых греческие полицейские применили тяжелые водометы и слезоточивый газ против беженцев.

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