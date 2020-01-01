Скалецкая рассказала, сколько украинцев заключили декларацию с врачом

Глава Минздрава призвала подписать декларацию тех, кто этого еще не сделал и анонсировала следующий этап реформ.

По состоянию на начало марта, 29 миллионов украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Об этом вечером в воскресенье, 1 марта, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

"На сегодня уже 29 миллионов украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал – выбрать своего семейного врача", – написала она.

Скалецкая также напомнила, что через месяц начнется следующий шаг медицинской реформы, а именно начнет работать Программа медицинских гарантий.

"Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства", - написала глава Минздрава.

Она также отметила, что семейный врач нужен не только для того, чтобы получить направление к узким специалистам. Он также поможет разобраться в календаре прививок, в симптомах заболеваний и даст советы по предотвращению распространения заболеваний.

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