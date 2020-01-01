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Сутки на Донбассе: один погибший, семь раненых

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Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, ВСУ понесли потери.
На Донбассе сепаратисты за сутки 11 раз обстреляли украинских военных
На Донбассе сепаратисты за сутки 11 раз обстреляли украинских военных
facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток на Донбассе один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и еще двое - боевое поражение. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает пресс-центр ООС. 

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Отмечается, что сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески (противник также выпустил две мины), рядом с Лебединским, Невельским, Авдеевкой, вблизи Березового, рядом с Марьинкой, недалеко от Тарамчука.

Огонь со стороны противника в сторону позиций военных также зафиксировали вблизи Луганского, в районе населенного пункта Нижнетеплое, неподалеку Новолуганського (также выпущено три мины). А рядом с Новотошковским противник выпустил 12 мин. 

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С начала текущих суток сепаратисты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. Потерь нет.

Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение, - заявили в штабе ООС.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Ранение, погибшие, Операция объединенных сил
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