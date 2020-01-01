Сутки на Донбассе: один погибший, семь раненых

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, ВСУ понесли потери.

На Донбассе сепаратисты за сутки 11 раз обстреляли украинских военных facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток на Донбассе один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и еще двое - боевое поражение. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески (противник также выпустил две мины), рядом с Лебединским, Невельским, Авдеевкой, вблизи Березового, рядом с Марьинкой, недалеко от Тарамчука.

Огонь со стороны противника в сторону позиций военных также зафиксировали вблизи Луганского, в районе населенного пункта Нижнетеплое, неподалеку Новолуганського (также выпущено три мины). А рядом с Новотошковским противник выпустил 12 мин.

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С начала текущих суток сепаратисты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. Потерь нет.

Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение, - заявили в штабе ООС.

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