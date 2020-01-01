В Кривом Роге на ходу загорелся автобус, есть пострадавшие

Два человека получили ожоги, а служебный автобус был полностью уничтожен вспыхнувшим пожаром.

В Кривом Роге в ночь на понедельник, 2 марта, во время движения в салоне служебного автобуса ЛАЗ возник пожар, в результате чего два человека получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел на микрорайоне 5 Заречный Покровского района города. По указанному адресу прибыли спасатели.

Внутри автобуса находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

"Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м. Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15", - говорится в сообщении.

В результате возгорания, двое мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги рук и лица. Их госпитализировали.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом горел автобус с пассажирами. Оказавшиеся поблизости полицейские заметили пожар и помогли его тушить.

Ранее сообщалось, что в Польше загорелся автобус из Украины. Пожар произошел в задней части автобуса. Людей эвакуировали еще до приезда пожарных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet