Богдан снова ушел в адвокаты
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан решил вернуться к работе адвоката. Он возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года. Об этом пишет издание LIGA.net.
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Так, в реестре адвокатов Украины говорится, что Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании поданного заявления.
В то же время журналистам не удалось выяснить у самого Андрея Богдана и членов его команды, уйдет ли бывший глава Офиса президента окончательно в адвокатуру или он рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.
Напомним, ранее Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность.
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