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Богдан снова ушел в адвокаты

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Экс-глава Офиса президента Богдан возобновил адвокатскую деятельность.
Богдан снова ушел в адвокаты
Богдан снова ушел в адвокаты
facebook.com/Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан решил вернуться к работе адвоката. Он возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года. Об этом пишет издание LIGA.net

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Так, в реестре адвокатов Украины говорится, что Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании поданного заявления.

В то же время журналистам не удалось выяснить у самого Андрея Богдана и членов его команды, уйдет ли бывший глава Офиса президента окончательно в адвокатуру или он рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.

Напомним, ранее Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность.

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Теги: Богдан, Адвокат, Вернулся
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Комментариев (1)
Letohradek    02.03.2020, 09:24
Оценка:  +10
Letohradek
Лучше бы якут ушел за паребрик!
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