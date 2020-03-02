Исключенная из “Слуги народа” Скороход заявила о “беспределе” при Богдане

Нардеп отметила, что надеется на профессионализм Ермака.

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Народный депутат Украины, которую со скандалом исключили из партии “Слуга народа” заявила, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан занимался вызовом нардепов “на ковер”. Что не является нормальным.

Об этом она заявила во время интервью Янине Соколовой.

Я надеюсь, что при нем (при Ермаке, - ред.) не будет такого давления и такого "беспредела", который был при Богдане. Я не считаю нормальным, чтобы депутатов вызвали "на ковер" и рассказывали, что они не так голосуют или как они должны голосовать, - сказала Скороход.

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Она также заявила, что лично Богдан оказывал давление на нее и ее семью. Между тем, с какой целью он это делал - Скороход затрудняется ответить.

К нынешнему главе ОП Скороход относится более лояльно. Хотя и утверждает, что не может "ничего сказать плохого или хорошего, потому что мы все видим, что он вел политику внешнюю со стороны президента".

К слову, именно Ермак проводил собеседование со Скороход перед парламентскими выборами.

Напомним, Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность. Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не жил за счет зарплаты главы ОП.

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