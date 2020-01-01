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На Киевщине произошел крупный пожар на птицефабрике

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Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч кв. м. С огнем боролись более 40 человек.
Возгорание было ликвидировано в 7:42 утра
Возгорание было ликвидировано в 7:42 утра
ГСЧС

В Киевской области в ночь на понедельник произошел крупный пожар на складе птицефабрики в селе Садовое Барышевского района. Об этом сообщает ГСЧС 2 марта.

"2 марта в 4.47 в селе Садовое Барышевского района в одноэтажном складском здании ЗАО Агрофирма Березанская птицефабрика возник пожар. В 7:00 пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м, а в 7:42 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, к тушению был привлечен 41 человек личного состава и девять единиц техники.

Накануне под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе Чабаны. С огнем боролись 60 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Ранее в Черниговской области загорелся монастырь. Пожар в Домницком монастыре произошел из-за неисправности отопительных приборов.

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Теги: Киевская область, огонь, пожар, пожарные, фабрика, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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