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Зеленского заметили в элитном спорт-клубе на Печерске

Комментариев: 2
Абонемент в этот клуб стоит нереальных денег.
Зеленский в спортзале
Зеленский в спортзале
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Президент Украины Владимир Зеленский часто показывает свою личную жизнь, в том числе не скрывает любовь к спорту. В этот раз его заметили на тренировке в элитном фитнес-центре на Печерске. 

Об этом сообщает Страна.

Судя по фотографии, которую опубликовал тренер Вадим Петров, Зеленский занимается в клубе Gymmaxx на Новопечерских липках в Киеве.

Фото комплекса Gymmaxx
Фото комплекса Gymmaxx
Страна

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К слову, занятия в этом спорткомплексе являются вовсе не дешевым удовольствием К примеру, стоимость платинового абонемента на год - 85 тысяч гривен, а золотой пропуск на фитнес в "Gymmaxx" обойдется желающим оздоровиться в 60 тысяч гривен. 

Напомним, Зеленского снова застали в спортзале. Снимок выложил известный ведущий.

 

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Теги: спорткомплекс, Зеленский, спорт
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Комментариев (2)
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qwsdcvnm    02.03.2020, 10:11
Оценка:  -3
qwsdcvnm
Как у большинства людей которые якобы любят спорт, выглядят сгорбленными , кривыми инвалидами, - спорт их не любит. Вова лучше подрочи , больше здоровья сохранишь.
Путин-Xyйло    02.03.2020, 10:09
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Показушник! А слабо пробежку по Троещине, да без охраны?
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