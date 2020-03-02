Зеленского заметили в элитном спорт-клубе на Печерске

Абонемент в этот клуб стоит нереальных денег.

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Президент Украины Владимир Зеленский часто показывает свою личную жизнь, в том числе не скрывает любовь к спорту. В этот раз его заметили на тренировке в элитном фитнес-центре на Печерске.

Об этом сообщает Страна.

Судя по фотографии, которую опубликовал тренер Вадим Петров, Зеленский занимается в клубе Gymmaxx на Новопечерских липках в Киеве.

Фото комплекса Gymmaxx Страна

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К слову, занятия в этом спорткомплексе являются вовсе не дешевым удовольствием К примеру, стоимость платинового абонемента на год - 85 тысяч гривен, а золотой пропуск на фитнес в "Gymmaxx" обойдется желающим оздоровиться в 60 тысяч гривен.

Напомним, Зеленского снова застали в спортзале. Снимок выложил известный ведущий.

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