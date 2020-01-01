Пожар случился по вине артистов, которые показывали файер-шоу.

В Харькове на Масленицу полыхнула сцена Скриншот

В Харькове в парке Горького во время празднования Масленицы полыхнула сцена. Пострадавших нет. Видеоролик опубликовали очевидцы в соцсетях.

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Как видно на кадрах, во время представления артистов загорелась часть сцены. Сначала огонь пытались сбить тканью и подручными средствами, однако это не помогло. В итоге пламя удалось потушить при помощи огнетушителя.

Хороший тамада и конкурсы интересные,- написали очевидцы.

Во время выступления на одной из площадок подожгли сцену. «Видимо, решили: горит хата, гори и сарай. И вместо чучела подпалили сцену, – сообщают в соцсетях.

Пожар был ликвидирован работниками парка в течение нескольких секунд. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на ходу загорелся автобус, есть пострадавшие.

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