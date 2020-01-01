Украинцев предупредили о резкой смене погоды

На большей части страны объявлено штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый).

Синоптики прогнозируют на понедельник, 2 марта, резкое ухудшение погоды в Украине. Штормовое предупреждение объявлено по всей Украине, за исключением восточных областей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в Карпатах порывы ветра могут достичь 25-30 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Тем временем в пресс-службе Укравтодора сообщают, что по состоянию на 6 утра на территории страны без осадков. Средняя температура воздуха на востоке -4+0, на остальной территории страны +2+4. Покрытие на дорогах государственного значения сухое.

На перевальных участках дорог без осадков, только на Абранском и Латирском идет небольшой дождь.

Синоптики обновили прогноз погоды на март

Напомним, климатолог дала "экстремальный" прогноз в Украине, который предполагал холодный март, аномально жаркое лето и затянувшуюся осень.

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