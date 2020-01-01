В Днепропетровской области пять человек пострадали в тройном ДТП

Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Четверо его пассажиров были госпитализированы.

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 2 марта.

Авария произошла сегодня около 4:25 утра на трассе Харьков – Днепр. Как предварительно установлено, автомобиль ВАЗ под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого ВАЗ продолжил неуправляемое движение по встречке и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в салоне которого находилось восемь пассажиров.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо его пассажиров были госпитализированы в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, сегодня ночью в Киеве на Бориспольском шоссе пьяный водитель фуры снес около 10 метров отбойника и врезался в столб. В крови водителя обнаружили 2,03 промилле алкоголя.

Ранее в Днепре водитель BMW решил не пропускать колонну военных и на полной скорости сначала протаранил КамАЗ, а после врезался в автомобиль сопровождения.

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