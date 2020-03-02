“За каждым зайду”: Кива цинично поздравил мир с Прощеным воскресеньем

Нардеп снова оказался в центре скандала.

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива отличился скандальным поздравление с Прощеным воскресеньем.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В этот день, согласно христианской традиции, принято просить прощения у всех, кого человек мог обидеть или же обидел, а также прощать своих обидчиков. Между тем, нардеп заявил, что никого не прощает и пообещал отомстить.

Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время, - написал Кива.

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К слову, многие комментаторы поддержали пост политика, но большая часть пользователей резко осудили Киву за его высказывания. Многие даже пригласили нардепа в гости.

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

Напомним, Кива оскорбил журналистку из-за Жириновского. Илья Кива снова отличился скандальным поведением.

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