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“За каждым зайду”: Кива цинично поздравил мир с Прощеным воскресеньем

Комментариев: 2
Нардеп снова оказался в центре скандала.
Илья Кива
Илья Кива
facebook.com/kivailya

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива отличился скандальным поздравление с Прощеным воскресеньем.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В этот день, согласно христианской традиции, принято просить прощения у всех, кого человек мог обидеть или же обидел, а также прощать своих обидчиков. Между тем, нардеп заявил, что никого не прощает и пообещал отомстить.

Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время, - написал Кива.

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К слову, многие комментаторы поддержали пост политика, но большая часть пользователей резко осудили Киву за его высказывания. Многие даже пригласили нардепа в гости.

Комментарии
Комментарии
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Комментарии
Комментарии
скриншот

Комментарии
Комментарии
скриншот

Напомним, Кива оскорбил журналистку из-за Жириновского. Илья Кива снова отличился скандальным поведением.

 

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Теги: Прощеное воскресенье, Кива, скандал
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Комментариев (2)
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lusyika    02.03.2020, 11:40
Оценка:  +3
lusyika
Стільки віух не стане, скільки його посилати будуть!!!! ДОВБЕНЬ!!!!!!
Путин-Xyйло    02.03.2020, 11:11
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Сказочный долбоЙоб этот кИва
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